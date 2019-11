Tootmiskohustusega seotud toetused suurenevad järgmisel aastal 173 000 euro võrra

"Uue algatusena oleme näinud ette eraldi toetusskeemi saarte piimatootjatele, et luua neile senisest võrdsemad ja õiglasemad konkurentsitingimused. Edaspidi oleme kavandanud siduda toetustasemed veelgi enam piirkondlike tingimustega, sealhulgas vähem viljakate aladega," ütles maaeluminister Mart Järvik. "Kuna puu- ja köögiviljasektoris on täna palju kasutamata potentsiaali ning selleks, et oluliselt suurendada kohalike värskete aiasaaduste tootmist, jätkame ka aiandussektori toetamist," lisas ta.