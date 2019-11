Väike-Maarja muusikafestival tuleb taas

Festivali kavas on algusest peale olnud Väike-Maarja muusikakooli õpilaste kontsert, noorte muusikute kontserti “Talveootus” on võimalus kuulata 26. novembril kell 18 Väike-Maarja seltsimajas.

“2009. aastal alguse saanud Väike-Maarja muusikafestival kutsuti ellu Väike-Maarjast pärit tenori Vello Jürna auks ja tänavu 1. detsembril on tema 60. sünniaastapäev,” märkis Marju Metsman. Sel puhul on 1. detsembril kell 18.30 Väike-Maarja seltsimajas muusikute fondi PLMF korraldatav sõprade ooperigala, kus esinevad Pille Lill, Aare Saal, Oliver Kuusik, Alar Haak, Piia Paemurru jt. Seltsimajas on üleval ka Marju Metsmani koostatud näitus “O sole mio”, mis kõneleb Vello Jürnast.

“Väike-Maarja muusikafestival on juba kümme aastat olnud Lõuna-Virumaa muusikaline tippsündmus. Areneva festivali selgrooks on ja jääb klassikaline muusika – läbi aastate on festival toonud publikuni ooperiaariaid, ansambli- ja koorimuusikat, kuid ka üllatuslikke stiile, nagu möödu­nud­aastane elektroakustiline ambient,” tutvustas Metsman. Festivali põhikorraldaja, Väike-Maarja Muusikaseltsi eesmärk on hoida kontsertide sissepääs prii, et võimalikult paljud maapiirkonna inimesed saaksid osa professionaalsest muusikast.