Hingedeaega kaunistavad ballett ja moderntants

Sügisene balletiõhtu on hingedeajale pühendatud balletigala, mille eesmärk on tutvustada ja populariseerida professionaalset klassikalist ja moderntantsu ning rikastada siinset kultuurimaastikku. Gala toimub Rakvere spordikeskuses just selleks otstarbeks ehitatud laval.

Balletiõhtul on kavas Dmitri Harchenko lavastus, mis põhineb Arvo Pärdi muusikal, Helen Veidebaumi “Kas sa tuled tagasi?” ning mitu teist klassikalise balleti ja moderntantsuetteastet. Vabakutseline balletiartist ja balletiõhtu kunstiline juht Mehis Saaber märkis, et sel aastal on galal au kuuluda Rakvere kultuurifestivali kirjusse ürituste kavasse, mille patrooniks on maestro Arvo Pärt. “Balletigala temaatika on jätkuvalt hingedeaeg,” sõnas ta.

Saaber rääkis, et kui mullu toimus gala temaatilise kammerkontserdina, siis sel aastal toimub balletiõhtu korralike mõõtmete ja suuremate tehniliste võimalustega laval ning kaheosalisena. “Oleme uhked, et selle aasta gala on rahvusvaheline – lisaks Eesti artistidele esineb külalisartist Jaapanist,” ütles ta.

“Rakvere on tuntud kultuurilinn – teater, tants ja ballett on siin elus! Sellest annavad märku laste balletigalad, Eesti balletikoolide gala, rahvatantsu­üritused ja seeniortantsupeod. 2018. aastal sai Eesti ballett nagu meie riik 100-aastaseks ning Rakveres on balletiõpe huviharidusena olemas olnud juba pea 20 aastat ja pisteliselt isegi varem. Ometi on Lääne-Virumaa tantsumaastik professionaalsetele ja pealinna tantsuringkondadele kahjuks tihti tundmatu,” arutles Mehis Saaber.

“Loodan, et balletiõhtu innustab kohalikke veel rohkem tutvuma tantsuga ning arendama linnas ja maakonnas selleks vajalikke tingimusi. Eriti vajame sobivat lavaruumi, et meieni jõuaksid ka külalisetendused ja -trupid. Samuti kutsume mõistma, mida nõuab tantsu- ja teatrimaastikul professionaalsel tasemel tegutsemine, ja ehk tõstma seda huvihariduse tasemelt kõrgemale ka meie linnas,” ütles Mehis Saaber.

