Rakvere karikaturniir võrkpallis läks käima neljateistkümnendat korda

Karikaturniiri populaarsus on lihtsalt seletatav: lapsed vajavad lisaks treeningutele rohkem võistlusväljundit. Seda kinnitab samuti jõuproovi ellukutsuja, Rakvere spordikooli võrkpallitreener Mati Merirand. “Võistluse formaat on läinud treeneritele hästi peale,” märkis ta kahes vanuserühmas korraldatava turniiri kohta, kus heitlevad C- ja mini vanuseklassi võrkpallurid.