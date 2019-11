Kohus mõistis Mati Alaveri tingimisi vangi

“Kohtuotsusega on kinnitust leidnud, et Mati Alaver kallutas oma treenitud sportlasi paremate võistlustulemuste nimel dopingut kasutama. Tegemist on esmakordse juhtumiga Eestis, mil kedagi on muu hulgas süüdi mõistetud veredopingule kallutamise eest,” ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.