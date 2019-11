Tellijale

“Suurepärane ettevõte on miski, kust kliendid soovivad osta, kus inimesed soovivad töötada, kuhu investorid soovivad investeerida ja mis annab midagi tagasi,” rääkis Michel. “Meie prioriteediks on töötajate turvalisus ja heaolu,” ütles ta. “Me oleme alati väärtustanud ka kogukondi ja linnu, kus me kaupa toodame,” lisas Gary S. Michel.