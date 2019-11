Virumaalt pärit Mirjamil on tulekahjuks tegutsemisplaan olemas

Maastikutulekahjud on kevadises kuumuses Austraalias tavapärane nähtus. Inimesed on selleks valmistunud ning uudised tulekahjudest neid ei heiduta.

Kui meie hakkame Eestis oktoobris ja novembris lund ja külma ootama, läheb maakera kuklapoolel Austraalias temperatuur järjest kuumemaks ning tohutud maastikupõlengud on igakevadine lugu. Suitsuvine on idakaldal üks kevade tundemärke. Väike-Maarja vallast pärit 34-aastane Mirjam Kunnberg on Austraalias elanud umbes kuus aastat. Mirjami ja tema kihlatu maja asub Ida-Austraalias Sunshine Coastil paigas nimega Little Mountain.