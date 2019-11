Talumees Ajvor Loll netipättide võrgus. Kuidas nad seda teevad?

Olen alati tahtnud teada, kuidas netipättidel õnnestub oma konksu otsa saada tavaline inimene. Teema on väga aktuaalne, sest tõsiasja, et pensionisambast vabaneb peagi hulk raha, teavad ka netisulid ja nad on saagijahil. Juhuse tahtel osutusin minagi “õnnelikuks väljavalituks”, kellele netipätid pakkusid “investeerimis­võimalust”. Mängisin kolm päeva nendega kaasa, kehastudes selle aja jooksul talumees Ajvor Lolliks.