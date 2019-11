Rakvere rongiühendus Tallinnaga paraneb

"Meil on väga hea meel, et reisijate huvides tehtud selgitustöö on vilja kandnud ja meil lubatakse nüüdsest rongidega sõita ka päevasel ajal. Eelkõige tiheneb liiklus Tallinna linna lähipiirkonnas, aga lisame täiendava ekspressrongi ka Narva suunale," rääkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.