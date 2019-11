Häkkerid said serveris tundlikele andmetele ligi loetud tundidega

Telia poolt korraldatud võistlusele pani end kirja 14 meeskonda, kes kõik said ühise ülesande: saada jagu selleks ettevalmistatud serverikeskkonnast.

Telia Eesti IT teenuste juhi Taavi Talve selgitusel imiteeriti häkkeritele antud ülesandega olukorda, kus ettevõtte serverikeskkond on jäänud uuendamata või on selles jäetud kontrollimata mõni oluline turvanõue. Täpselt nii, nagu võib juhtuda päris ettevõtete puhul.