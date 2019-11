Rakvere Teatrikinos jäävad seansid ära

Rakvere Teatrikino osakonnajuht Brenda Pastimäe ütles, et rikki läks arvuti emaplaat. "Seda parandada ei saa, tuleb uus tellida. See jõuab Londonist kohale loodetavasti esmaspäevaks. Siis saame uuel nädalal jälle filme näidata," rääkis Pastimäe.

Internetist ostetud piletid on võimalik tagasi müüa, saates tagasiostuavalduse aadressil kino@rakvereteater.ee. Infot saab teatrikino telefonil 5308 8644. Piletid ostetakse tagasi kuni 22. novembrini. Tagasiostuavalduse leiab aadressilt https://rakvereteater.ee/piletiinfo. Soovi korral vahetatakse ostetud piletid ringi sobivale kinoseansile. Selleks tuleb saata oma vahetussoov, kus on kirjas selle filmi pealkiri, millele pilet on ostetud, kuupäev, kellaaeg ja ostja andmed, e-aadressil kino@rakvereteater.ee. "Kui olete ostnud paberil väljaprinditud piletid kassast, siis saab piletid tagastada vaid Rakvere teatri kassasse ja kinokassasse," lisas kino osakonnajuht.