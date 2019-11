Production House sulgeb Vinni tehase

Ajalehe Postimees andmetel on hädas ka Lääne-Virumaal element- ja moodulmaju tootev Production House OÜ, kes otsustas kinni panna Vinni tehase ja koondada 20 inimest. Firma tegevjuhi Margus Nisumaa sõnul on otsuse taga kaks põhjust. Esiteks ei leidvat firma nii palju töötajaid, et tehast efektiivselt aasta ringi töös hoida, teine põhjus on palgasurve.