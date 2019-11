Noortebändilt tõi kuldse võidu Kelly Vask

Tellijale

Vaid mõned tunnid on Kelly Vask kandnud selle aasta Noortebändi konkursi võitja tiitlit, kui ta peab juba kiirustama. Elvasse, kus ta – nagu reedel ikka – õpetab sealses huviala- ja koolituskeskuse laulustuudios noortele seitse tundi jutti laulmist. “Selle üle, mis juhtus, pole mul olnud aega mõelda,” lausub Kelly Vask. End viimasel hetkel konkursile üles andnud muusik ütleb, et on jõudnud vaid tunda, et nüüd on see võistlus läbi.