Nädala kaja: küsige Annikalt, kes on süüdi

Rahval on, ausõna, villand. “Kes on süüdi, kes on süüdi, seda ütles mulle eile Annika,” laulis Kreisiraadio. Küsige siis Annikalt, te Kreisiraadio karikatuurid seal Toompea mäe otsas, kui teisiti süüdlast ei leia.

Ma tean päris mitut meie maakonna ettevõtjat, kes riigikogu valimistel otseteed parlamenti pääseksid. Erakonnad on neid ka moosinud, aga need tublid mehed-naised on kandideerimisele kindla ei öelnud. Põhjendus on lihtne: nad ei taha targutada, vaid midagi ära teha.