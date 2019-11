Kolumn: ka naeratusega saab hambaid näidata

Tellijale

Aga movember jätkub, sest tulemas on 19. november, mis on kuulutatud mitte lihtsalt meestepäevaks, vaid meeste tervisepäevaks. See teine pool – tervishoid – annab päevale kaalu juurde. Mõned mäletavad, võibolla ka tähistavad veel 23. veebruari kui Nõukogude armee aastapäeva, mida omal ajal tunti meestepäevana. Meestepäeva ei tõsteta meedias eriliselt esile ega propageerita ka sotsiaalmeedias. Ehk seepärast, et meestest jääb mulje, nagu nad ei hooliks sellisest tähelepanust, et neid ei koti pehmod väärtused.