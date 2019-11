Tšehhi kirjanik ja illustraator avab näituse ja õpetab lastele rahatarkust

Denisa Prošková on lõpetanud Praha tööstuskunstikooli raamatugraafika- ja illustratsiooniosakonna professor Jiří Šalamouni juures. Juba õpingute ajal hakkas ta kombineerima ajakirjaniku, kirjaniku ja illustraatori elukutset. Ta on välja andnud följetonikogumikke, näiteks “Ärge võtke seda isiklikult”, “Varastati mu käekott”, ja pühendunud mitmel aastal ajakirjanduslikule tegevusele. Eelkõige aga kirjutab ta lasteraamatuid ja illustreerib neid ise. Neid on ta välja andnud kümme, sealhulgas “Kus kasvab raha”, mis on suunatud laste finantskasvatusele, “Õnnelik Art”, “Kodu on tähtsaim koht maailmas”.