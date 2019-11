Aasta ettevõtetele jagati tunnustust

Ajalehe Virumaa Teataja, Lääne-Viru arenduskeskuse ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) eestvedamisel korraldati gala teist korda, et jätkata möödunud aastal ellu kutsutud tunnustamisüritusega.

Aasta ettevõtte tiitlile oli nomineeritud viis ettevõtet: Viru-Jaagupis tegutsev põllumajandusosaühing Voore Farm, Rakvere linnas spaamõnusid ja hotelliteenust pakkuv osaühing Aqva Hotels, Haljala lähistel Vanamõisas mööblitootmise valdkonnas tegutsev osaühing Halver Arendus, Huljal asuv puidust akende-uste, elementmajade ja treppide tootja Aru Grupp ning Väike-Maarjas tegutsev hakkpuidutootja osaühing Reinpaul.

Žürii koosseisus Lääne-Viru arenduskeskuse juhataja Heli Eigi, VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum, VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi, Virumaa Teataja peatoimetaja kohusetäitja Kristi Ehrlich, Wesenbergi klubi esindaja Aleksandr Holst ja Berit Soosaar MTÜ-st Virumaa Ettevõtlikud Naised pidasid tunnustuse vääriliseks Aru Gruppi, mis on 1996. aastal asutatud ettevõte ja aastaid panustanud Kadrina valla arengusse.

2005. aastal hakati Kadrina keskkoolis koostöös Aru Grupiga õpetama valikainena ärijuhtimist ja tehnoloogia aluseid, mille raames saavad gümnaasiumiõpilased põhjaliku ettevalmistuse programmjoonestamises ning baasteadmised inseneri- ja ettevõtlusvaldkonda puudutavates distsipliinides. Aru Grupi üks omanikest Juhan Viise on Kadrina keskkoolis iga aasta toimuva IT- ja nutifestivali CADrina idee algataja ning siiani ürituse üks toetajatest ja eestvedajatest. Aru Grupp on aktiivne noorte praktikantide juhendaja. Just noortesse panustamist hindas žürii eriti kõrgelt.

Juhan Viise oli auhinda vastu võttes üllatusest ja liigutusest keeletu. “Võtan seda kui krediiti,” lausus ta ja lubas pikema sõnavõtu peale veel mõelda.

Aasta toote nominente seati tänavu üles seitse ja võitja selgitati rahvahääletusel, nagu seda tehti ka möödunud aastal. Aasta toote tiitli võttis reede õhtul peetud galal vastu Päts OÜ esindaja Kaja Hallik. Nimelt valis rahvas Lääne-Virumaa aasta tooteks Pätsi pagaritöökojas valmiva krõbeda tasku keedukreemi ja šokolaadiga, mis kogus rahvahääletusel 55,85 protsenti häältest.

Arkna Karjatalu OÜ punase pipra juust pälvis 19,71, Kaarli Talukaup OÜ vaarikamüsli 8,01, Põhja-Eesti Vutifarm OÜ vutimunakoorelisandiga kooriv seep 4,72, Moe OÜ musta küüslauguga maitsestatud Handsa 4,52, Moe Õllevabrik OÜ purgiõlled Muddis Tapa IPA ja Muddis Gooseberry Weisse 3,90 ja Vinkymon OÜ ebaküdooniamaius 3,29 protsenti häältest. Küsitluses osales 487 inimest.

“Väga suur üllatus,” lausus Kaja Hallik aasta toote auhinda vastu võttes, “aga me teeme samasuguse pühendumisega kõiki omi asju. Ka tavaline leib on meie jaoks toode, millesse paneme kogu oma hinge.”

VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum rõhutas ettevõtlusgala kontekstis ettevõtlust kui kogu majanduse alust. “Mida rohkem on meil maakonnas ja Eestis tugevaid ettevõtjaid, seda tugevamad on omavalitsused ja inimesed,” lausus Vallbaum ning lisas, et on saanud ettevõtjatelt ürituse kohta head tagasisidet. Samuti märkis ta, et tänavuaastane gala oli kui innovatsioon ja ainuõige suunaga. “Peame liikuma väga kiiresti edasi. Kuna maailm me ümber areneb iga minut ja iga sekund, peame meie koos sellega arenema. Eile ostetud mobiiltelefon on täna juba vana, eile ostetud auto on täna juba ajalugu,” rääkis Vallbaum.

Virumaa Teataja peatoimetaja kohusetäitja Kristi Ehrlich ütles, et mõlemad laureaadid on tunnustuse kahtlemata ära teeninud. “Aru Grupi eest veetav ja toetatav IT- ja nutifestival CADrina on maakonna suurüritus, mille järgi teised oma plaane teevad, ja Pätsi krõbe tasku keedukreemi ja šokolaadiga on midagi uut ja imemaitsvat siinsete pagaritoodete seas.”