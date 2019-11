Kundas püstitati uus Eesti naiste rekord lamades surumises

Kõik kolm kohtunikku hindasid soorituse määrustepäraseks ning 24-aastane rakkelanna ei hoidnud rõõmu tagasi, vaid näitas publiku marulise aplausi saatel ehedaid võiduemotsioone. "See oli ulme. Pole ammu ennast nii õnnelikuna tundnud. Eesmärk sai täidetud ja tulin Eesti meistriks," kõneles Helena Veelmaa, kelle õnnestumisele elasid teiste seas kohapeal kaasa ka tema ema ja isa.

"Tegelikult ma väga valmis ei olnud, aga kuna varasemalt sai plaan paika pandud ja mõtlesin ise kogu aeg, et 94 kilogrammi võiks olla see verstapost, siis võibolla see aitaski," kõneles Veelmaa. Detsembri alguses ootavad teda Kaunases ees Euroopa meistrivõistlused lamades surumises. "95 kilogrammi võiks seal ära tulla küll, sest siis saaks jälle Eesti rekordit uuendada. Seejärel vaataks juba edasi," märkis ta.