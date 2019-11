Pane ennast proovile: kui hästi tunned fakte Eestist?

"Aastate jooksul, mil viktoriini korraldanud oleme, näeme, et see on olnud alati populaarne, näiteks eelmisel ja üleeelmisel aastal võttis viktoriinist osa ligi 5000 inimest," ütles integratsiooni sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. "Kodanikupäev on päev, mil kõik võiksid kasvõi korraks mõelda kodanikuks olemisele – sellega kaasnevatele hüvedele ja kohustustele. Igapäevaelus me seda just liiga sageli ei tee. Usun, et meie viktoriin aitab suurendada teadmisi ühiskonna kohta ning seeläbi aidata kaasa sidusama ühiskonna kujunemisele."