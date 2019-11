Ränkel peab MK-etapile pääsuks veel vaeva nägema

"Raido on füüsiliselt MK-normi täitmiseks valmis, kui ta näitab sama lasketaset nagu siin Beitostølenis. Ma usun, et talle piisab 50-protsendilisest lasketabamusest, et norm täita, aga Raido on võimeline ka paremini laskma," rääkis peatreener Tobreluts.