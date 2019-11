Päästeamet võtab kortermajade tuleohutuse luubi alla

"Reidi käigus kontrollisime kortermaju viimati selle aasta alguses ning probleemid puudusid vaid viiendikul kontrollitud hoonetest. Kõige enam on probleeme evakuatsiooni ehk kortermajast ohutult välja pääsemisega, kuid õnnetuse puhul on just ohutult majast välja saamine kõige olulisem. Selle tõttu on päästeametil evakuatsiooninõuete rikkumise osas ka nulltolerants," rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.