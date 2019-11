Rahva Ühtsuse Erakond pani pillid kotti

RÜE looja Kristiina Ojuland lausus pressiteate vahendusel, et erakonna eesmärk oli tuua poliitikasse uusi inimesi ja värsket, inimkeskset mõtlemist. "RÜE loodi ajal, mil [Andrus] Ansipi juhitud reformierakonna ülbe ülemvõim oli ületanud ühiskonna taluvuspiiri," märkis Ojuland. "Meie suurim panus oli see, et rahva toel suutsime Eesti uksed kinni hoida Brüsseli kohustuslike põgenike kvootide ees. RÜE kogutud 19 000 allkirja sai saadetud Brüsselisse ja antud üle riigikogule, kus Euroopa asjade komisjon massiimmigratsiooni lubamist Eestisse arutas."