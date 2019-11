Politsei otsib Tõrremäel toimunud liiklusõnnetuse pealtnägijaid

Politseinik tuletas ühtlasi meelde, et liikluses on jalakäija siiski kõige vähem kaitstud osaline. "Sellepärast palume autojuhte olla tähelepanelikud ülekäigurajale lähenedes, eriti pimedal ajal. Võimalusel tuleks vähendada kiirust ja veenduda, et ei ole jalakäijat teed ületamas. Et jalakäijad oleks sõidukijuhtidele paremini nähtavad, palume kindlasti kanda helkurit," rääkis Grünberg.