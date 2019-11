Luminor tunnustas Aru Gruppi

Luminori ida regiooni kontorite juht Mare Sillaots ütles, et Aru Grupp eristus nende meelest teistest tugevatest kandidaatidest selle poolest, et ettevõte on võtnud endale südameasjaks inseneriteaduse populariseerimise ja noorte haridusse panustamise.

“Üheks parimaks näiteks on juba kümnendat korda toimuv IT- ja nutifestival CADrina, mille idee algataja on Aru Grupp AS ning mida korraldatakse koos Kadrina keskkooliga. Festival tutvustab noortele inseneriteaduse põnevat maailma ja tehnoloogilist kirjaoskust. See esindab tugevalt ka Luminori väärtuseid, milleks on koostöö, uudishimu ning selge fookus, samuti soov panustada ühiskonna arengusse,” kõneles Sillaots.