Lääne-Viru noored avastasid karjääriretkedel kodukandi töövõimalusi

Noored märkisid tagasisides, et ekskursioonide käigus avastasid nad eelkõige seda, kui palju eri töid ühes ettevõttes tehakse ja et iga ala eeldab teatud haridust. Õpilaste sõnul said nad karjääriretkel kinnitust, et karjääriredelil on võimalik end aja jooksul üles töötada ja ennast tuleb aina uuesti proovile panna.

"Rõõm on näha, et meil on nii palju ambitsioonikaid ja teotahet täis noori, kes on siiralt huvitatud erinevatest karjäärivõimalustest. Loodame, et lisaks uutele teadmistele konkreetsete ametite kohta said õpilased karjääriretkedelt ka tubli annuse inspiratsiooni tulevikuks ühes veendumusega, et kodukandis on võimalik end teostada," sõnas KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus.