"Edu ja tegu": läänevirulased püüavad tunnustuskonkursi tiitleid

Haridus- ja teadusministeeriumi ettevõtlusõppeprogrammi juht Kristi Ploom rääkis, et kandidaadid on pühendunud ja tõeliselt ettevõtlikud inimesed, kes jaksavad tegutseda mitmel rindel. "Nende eeskuju on nakkav," ütles Ploom. Ta lisas, et rõõmu valmistab ka see, et üha rohkem on koolikollektiive, kus ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusõpe on saanud kogu koolipere ühiseks eesmärgiks.