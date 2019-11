Maksu- ja tolliameti käsutuses on raha lõhna haistvad koerad

Tellijale

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ida talituse juhtivinspektor Ivar Veber rääkis, et ametkonnas töötab 23 teenistuskoera, keda on treenitud avastama salasigarette, narkootikume ja sularaha, üks neljajalgne on aga spetsialiseerunud relvadele. Uutele kutsikatele, keda treenitakse tubakat avastama, õpetatakse lisaks sularaha leidmist.

Inimesed puutuvad tollitöötajate igapäevategemistega kokku riigipiiri ületades ning teedel ja tänavatel, kus tolliautod liikuda võivad. Ametkonnas nimetatakse neid liikuvaks tollikontrolliks. Veberi sõnul on värvilised alarmsõidukid toonud ka vastakaid reaktsioone. “Ühed arvavad, et meil ei ole õigust sõidukeid peatada. On küll, ja juba ajast, mil ühinesime Schengeni viisaruumiga,” selgitas Veber. Teistel juhtudel aga aetakse tollisõiduk segamini politsei operatiivsõidukiga. Veber tõi näite, et mõni sohver on tollitöötajate peatumismärguande üle väga imestunud ja küsib, miks ta kinni peeti – ta ju ei ületanud lubatud sõidukiirust ega rikkunud mõnd muud liiklusseaduse sätet. Suur on siis sohvrite üllatus, kui selgub, et peataja ei olnudki politsei, vaid maksu- ja tolliamet.