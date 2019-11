Mere Kodu elanike tavatu käitumine häirib kundalasi

Tellijale

Hiljuti tekkis sotsiaalmeedias portaalis Märgatud elav arutelu, kus viidati Kunda Mere Kodu elanikust rahanuiajale, heideti erivajadustega inimestele ette liigset karjumist ja jalgrattaga otsa sõitmist. Küsiti otse, miks jalutavad need inimesed vabalt ringi. On nõnda, et ühtede arvates häirivad nad linnaelanike elu, teised leiavad, et kõik ühiskonnaliikmed vajavad kaastunnet ja mõistmist.