Inglipuult loodab kinki 45 Lääne-Viru last

"Koostöös kohalike omavalitsustega on Inglipuu viimase kümne aasta jooksul toonud jõulurõõmu tuhandete ja tuhandete laste silmadesse. Näeme, et aastast aastasse on kasvanud inimeste soov head teha, ja seetõttu suurendasime kingisooviga laste ringi," sõnas Maxima turundusdirektor Janne Laik ettevõtte pressiteenistuse vahendusel.

Inglipuud on Maxima kauplustes asuvad kuusekesed, mis on ehitud ümbrike-sedelitega, kuhu kirjutatud konkreetsete abi vajavate laste jõulusoovid. Heatahtlikel ostjatel on võimalik võtta puult sedel, osta sellel soovitud kingitus ja anda see üle kaupluse kassasse, kust see jõuluvana abil lapseni toimetatakse.