Kundas õpetati kriisiks valmistuma

Niisugused õppepäevad on mõeldud tavalistele kodanikele ning tänavu on need toimunud juba Haljala vallas ja Rakvere linnas. "Kriisiõppepäevadel saab põhjaliku ülevaate kriisisituatsioonide kitsaskohtadest," lausus VIROL-i turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Sirli Kapper pressiteate vahendusel. "Õppusel selgub, millised on valdkonnad, mis vajaksid kogukonnas kaardistust, et kogukond oskaks kriisisituatsioonides läbimõeldult tegutseda ja saaks vajadusel hakkama ilma abi saabumiseta kuni seitse järjestikust ööpäeva."