Mõisakoolide näitus jõudis uudistamiseks Kiltsi mõisakooli

Praegu, Eesti maareformi sajanda aastapäeva tähistamise ajal, on oluline rõhutada maareformi tegijate ettenägelikkust, selgitas Euroopa majanduspiirkonna (EMP) mõisakoolide programmi (2011–2014) juht muinsuskaitsja Riin Alatalu. Suur osa meie päevini säilinud mõisahooned on need, mis said maareformi järel endale uue kasutuse. Eesti mõisakoolide asutamine ongi 1919. aasta maareformi tulemus, uhked suured mõisahooned said väärika kasutuse ja õpetajad-õpilased hariduse omandamiseks valgusküllase keskkonna. Mõisakoolid on erilised õpikeskkonnad tänapäevalgi ning toetavad väärtuspõhist haridust.