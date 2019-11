Kiri: Sergei, Dmitri ja teiste kelmide küüsis

Tellijale

11. oktoobril helistas jälle vene keelt rääkiv mees, kes nimetas end Sergeiks ja pakkus taas tööd arvutiga – kullaäris. Kuulda oli kõva kisa, ilmselt laste hääli. Tulin mõttele pöörduda politseisse ja ütlesin, et vabandage, ei saa rääkida, sest külalised saabusid. Ta ütles, et helistab õhtul uuesti. Kirjutasin kohe politseile kirja. Õhtul helistas taas Sergei (kogu aeg tulid kõned eri numbritelt) ja siis kuulasin ta jutu ära. Ta alustas küsimusega, kas ma tean, et Horvaatia hakkab ühinema eurotsooniga, jätkas, et on õige aeg osta kokku kulda ja seda tunduvalt kallimalt edasi müüa ning minu tööks olekski tegelda internetis kulla ostu ja müügiga. Küsisin, kas ma pean midagi investeerima, ütlesin, et mul ei ole arvel raha. Öeldi, et nemad ei ole mu rahast ega arvetest huvitatud, nad pakuvad vaid tööd. Ütlesin, et ma ei soovi, tean, et te olete petturid ja et tegin avalduse politseisse, lõpetage helistamine.