Iga helkurilaadne ese ei helenda piisavalt

Helkuri puhul kehtib reegel, et mida suurem helkurpind, seda parem. Minimaalne peegeldav pind ühe külje kohta peab olema 15 ruutsentimeetrit ja maksimaalne on soovituslikult 50 ruutsentimeetrit.

Kui helkurile on trükitud mingi kiri või pilt, siis see ei tohi olla liiga suur ehk katta kogu helkuri pinda. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsioonieksperdi Anne-Mai Helemäe sõnul peavad helkuri pakendile olema märgitud ka tootja andmed ning lisatud peab olema eestikeelne kasutusjuhend teksti või piltidena. Juhend peab andma infot helkuri õige kinnitamise ja kasutamise kohta, samuti viitama vajadusele helkur vananemise või purunemise korral välja vahetada.

“Hea ja kvaliteetse helkuri tunneb ära pakendi järgi. Toote nimetuseks peab olema helkur, mitte mõni analoogne sõna,” kõneles Helemäe. Helkuril või selle pakendil peab olema CE-vastavusmärgis, mis näitab, et toode on Euroopa Liidu nõuetele vastav, ning ka viide standardile EN 13356, vesti puhul on standardi tähiseks kas EN 1150 või EN-ISO 20471.

Üha populaarsemaks on muutunud komme valmistada ise helkurisarnaseid tooteid, kasutada helkurlõngast kootud esemeid või helkurpihust. “Enda liikluses märgatavamaks tegemine on väga vajalik, kuid tuleb arvestada, et alternatiivsed tooted ei pruugi tagasipeegeldumisomaduste poolest olla võrdväärsed helkuriga, isegi kui tooted on tehtud sertifitseeritud helkurkangast,” märkis Helemäe.

Kui helkuri tootja on kohustatud kontrollima ja katsetama tagasipeegeldumisomadusi, siis isetehtud toote puhul võivad nii kuju, suurus kui ka lisatud detailid toote tagasipeegeldumisomadusi oluliselt mõjutada, ja kas helkiva toote kandja on sõidukijuhile piisavalt vara nähtav, ei ole teada. Helkur on seevastu märgatav enam kui saja meetri kauguselt, mis jätab sõidukijuhile piisavalt aega reageerida.

Isevalmistatud helkivaid tooteid (võtmehoidjad, ripatsid, mänguasjad, ehted), mille omadusi ei ole katsetatud, helkuri nimetuse all müüa ei tohi. Selliste toodete juurde on soovitatav lisada tarbijatele teave, et tegu ei ole helkuriga ja et see toode ei taga kaitset pimedas.