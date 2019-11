Jõuproovi raames on kavas Eesti meistrivõistlused sisesõudmise pikamaadistantsil, milleks on 6000 meetrit. Võistlejate hulgas on tavapäraselt esindatud nii täiskasvanute kui ka noortekoondiste kandidaadid, paremad selgitatakse eraldi täiskasvanute, noorte, parasportlaste ja seenioride arvestuses.