Käsipallitreener kaotusest: natuke vara oli võitu tahta

Tellijale

Tapa käsipallurite juhendaja Aron Jaanis märkis, et kuigi matši eel võis eeldada, et võrreldes hooaja algusega nüüdseks oma rivistust tugevdanud HC Tallinn on paras pähkel, osutus tegelikkus mõnevõrra erinevaks. Võitjas siiski kahtlust ei tekkinud. “Lõppseis oli ilusam kui mäng,” märkis treener.