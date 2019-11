Külmaallikas on täitsa kuivaks jäänud.

Külmaallikas on üks paljudest Porkuni järve toitvatest allikatest. ­Praegu on see koht järve servas, kus allikas tavaliselt maapinnale jõuab, täiesti kuivaks jäänud. Ja Porkuni järve vaevab endiselt madal veetase.