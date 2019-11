Maanteeamet pööras pilgu ohtlikele puudele

Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et üldiselt on maanteede äärde jäävate ohtlike puude langetamine igaaastane rutiinne tegevus, kuid teisalt on pärast Lõuna-Eestis möllanud tormi teede ääres kasvavad puud teravdatud tähelepanu alla võetud.