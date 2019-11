Eesti lihasektori esindajad kogunevad kaheks päevaks Rakveresse

"Lihasektori arengud on viimasel ajal kahjuks väga tugevasti mõjutatud sotsiaalmeedias levivatest pooltõdedest. Ometi on lihasektor põllumajanduse olulise osana see, mis aitab korras hoida Eesti unikaalseid looduskooslusi, hoida haritud põllud ja hooldatud niidud ning tagada Eesti toidujulgeoleku. Eestimaist liha toodetakse meie puhtas keskkonnas ning lihal on oluline roll mitmekesises ja tervislikus toitumises," rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees, lihatoimkonna juht Anu Hellenurme.