Abipolitseinikud kutsuvad helkuriga sõbraks saama

Politsei- ja Piirivalveameti politseileitnant Leena Pukk ütles, et pimeda aja saabumisega kaasnevad õnnetused, kus ohtu satuvad kergliiklejad, eeskätt just jalakäijad. "Kuigi tänaseks on paljud liiklejad mõistnud helkuri kasutegurit ning on selle oma riietele kinnitanud, jagub siin-seal endiselt ka neid, kes helkiva elupäästja taskupõhja jätnud või seda lihtsalt vajalikuks ei pea. Samas jääb pimedal teel jalakäija autojuhile sageli märkamatuks ning näha on vaid inimese küljes rippuv helkur. See on ka jalakäija parim kaitse enda nähtavaks tegemisel ja ohu vältimisel," viitas Pukk.