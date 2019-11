Virumaa piiga pürgib eestlaste häälte toel polaarmatkale

Ellen Anett on kogu elu teinud sporti, laulnud ja löönud kaasa mitmesugustes põnevates projektides. Nüüd, enne oma 25. sünnipäeva, on ta püüdmas uue eesmärgi täitumist.

Esialgu pelgas neiu kuulsusekoormat, mis võib kampaaniaga kaasas käia. "Kui nägin, et võitja selgub mu 25. sünnipäeval 12.12, siis mõtlesin, et no see on küll märk. Pean proovima," kõneles piiga.