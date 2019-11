Korralik torm päästis ühe piirkonna tuleohust, eemal lõõmab edasi

Kuumuses tuhkkuivaks kõrbenud Little Mountaini päästis laupäeval vaid 20 minutit kestnud korralik rahetorm. Sõrmeotsasuurused raheterad tegid seal kandis tublisti pahandust ning lõhkusid hulga autoklaase. "Torm tegi päris hullult siin segadust. Õnneks võtab vald pühapäevani murdunud puid ja tormikahjustuse kraami tasuta vastu," rääkis Mirjam Kunnberg. Tema majapidamises jõuti autod kiiruga varju alla ajada ning torm suurt kahju ei tekitanud, murdis aias maha vaid vana viigipuu ja ühe palmi.

"Terve hoov oli oksi täis," märkis noor naine ja lisas, et Austraalia ongi ekstreemsuste maa. "Üks hetk põleb, siis tormab, ja kui hommikul ärkad, siis kas päike kõrvetab või uputab," tõdes Mirjam naerdes ja lisas, et tema elukoht Sunshine Coastil on ilmselt kõige ohutum elukoht Austraalias.

Töö juures sai ta maru tõttu koos kolleegidega rabeleda küll. Hotell, kus Mirjam töötab, asub vee ääres. "Torm tuli sellise hooga, et veeäärsetes tubades tuli rõdude ja akende vahelt vesi nii suure survega sisse, et kolm korda vahetasime rätihunnikuid uste ja akende all," kirjeldas ta.

Viimastel päevadel pole tema kodukohas olnud tuulepoegagi, õhk on raske ja lämbe. Kanad käivad hoovis ringi, nokad laiali. Mirjam arvab, et küllap tuleb varsti uus raju.

Tormi ajaks tuuakse aiamööbel ja koduloomad tuppa, sest varjualustel on kombeks siis minema lennata. Uksed ja aknad pannakse korralikult kinni ning kardinad ja rulood ette. Kui õues peaks väga ohtlikuks minema, lülitatakse elekter välja, võetakse madratsid ja pagetakse vannituppa. "See on akendeta ruum maja keskel," selgitas Mirjam.

Toitu ja vett pole ta oma elukaaslasega veel varuma hakanud. "Aga kui ikka uudistes teatatakse, et suur torm tulekul, siis on poodides tavaliselt paanika lahti ja letid ostetaks tühjaks," kõneles Mirjam, kelle maja asub õnneks rahuliku koha peal. "Tuttavatel on katused läinud või majad üleujutatud, aga meil – sülitan kolm korda üle õla – on hästi läinud," märkis ta.

Mirjami läheduses teisi eestlasi ei ela. Küll on aga Brisbane'is lausa Eesti lasteaed ja eestlaste laulukoor. "Ükspäev restoranis üks vana naine küsis, et kust ma pärit olen. Kui ütlesin, et Eestist, siis läksid tal silmad suureks – tema esivanemad olid kah Eestist," kõneles Mirjam. Sõja ajal olid nad Kanadas Albertasse põgenenud ja lõpuks Austraaliasse jõudnud. Üks teine naine on Mirjamile rääkinud, et tema õe mees oli eestlane. "Meenutas, kuidas ta neil noorena külas käis ja süüa midagi polnud. Pidid angerjaid ja aiast juurikaid sööma," ütles Mirjam.

Little Mountainist 360 kilomeetrit lõuna pool Yambas elab juba teist aastat Võsult pärit Keith. Sealgi on vahel tulekahjusid puhkenud, kuid suuremad kolded on kaugemal. Siiski on suits ja vinguhais igapäevased kaaslased. Käsk on vett säästa: muru kasta või autot pesta praegu ei tohi. Keithi igapäevane teekond koju ja tööle jääb täpselt tulekahjude vahele. Korralikku vihma pole seal sadanud, muutused tekivad kiiresti. Viimastel päevadel on õhutemperatuur olnud 35 kraadi ümber. Täna teatati uudistes, et maantee, mida mööda Keith tööle ja koju sõidab, pannakse ohutuse kaalutlustel kinni. On oht, et tuli hakkab üle tee levima. Õnneks pääses noormees täna tööle, 20 kilomeetrit kaugemal pandi aga põhimaantee kinni.

Kuigi kohalikud on Keithi sõnul rahulikud, pole väidetavalt kümme aastat olukord siiski nii raske olnud.