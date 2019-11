Nädala kaja: süvenemine teeks head

Olid ajad, mil sellise saatusega inimesed olid suurtes hooldekodudes ja ei võinud territooriumilt väljapääsemisest mõeldagi. Sotsiaalpoliitika on muutunud, on uued süsteemid ning piiratud võimekusega inimesed saavad juhendaja abil õppida enda eest hoolt kandma ja paremal juhul ka jõukohast tööd tegema.

Kõik peaks ju olema hästi. Aga ei ole. Nende eripära pelutab kohalikke. Kui süveneda – me ju ometi ei taha aega tagasi pöörata ning neid isoleerida? See, et sotsiaalvaldkonna töötajad pingutavad selle nimel, et nad tuleks maksimaalselt ise toime ja annaks võimalust mööda ka midagi ühiskonnale tagasi, on ju oluline. Jaguks vaid töötajaid, kes oskavad õpetada piire tundma ja kohanema.

Praeguseks on neist häiringuist teada antud ka politseisse. Kuid kus on piir, millal on häda nii suur, et politsei poole pöördumine on üldse õigustatud?

Kõneainet on pakkunud Kaja Kallasele tehtud vulgaarsed ähvardused. Tuleb välja, et mitut tipppoliitikut ja avaliku elu tegelast on ähvardatud, kuid kõik pole politseile avaldust teinud. Millal pöörduda, millal mitte?

Ühiskonnas on pidetust. Meil on küll oma igatsused ja kujutelmad sellest, kes me oleme ja kuhu tahame minna – nii riigina kui ka üksikisikuna –, kuid me ei tea, kuidas sihile jõuda. Ja see väsitab, ajab vihale. Eriti kui piirid on hägused ja kohustusi kuhjub.

“See on üks kõige kurvemaid asju, et meile ei anta võimalust süveneda või selleks jääb võimalusi aina vähemaks ja vähemaks,” on öelnud Fred Jüssi.