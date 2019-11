Kolumn: sandid või kollid

Tellijale

Jama küll, aga halloween on lihtsalt põnev. See võimaldab lastel sukelduda ulmemaailmadesse, millest nad on lugenud, mida nad on ekraanidel näinud ja milles nad on mänginud. Omal ajal oli ju tore olla indiaanlane “Nahksuka juttudest” või Ronja moodi röövlit mängida. Mänguhoos on tore olla keegi äge ja ebatavaline, olgu selleks koletis või kummitus, printsess või haldjas, sest nemad on võimsad ja teevad, mida tahavad. Ühel päeval aastas on see kõik lausa nõutud, ja selle eest saab veel kommi ka. Kuidas sellega võistelda?