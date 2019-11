Eisma sadama lähistele kavandatakse spordiväljakut

“Sadama lähistele on plaanis rajada multifunktsionaalne spordiväljak,” rääkis Haljala valla planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn. “Kuigi eelkõige on väljak mõeldud sadama külastajatele, ei näe ma põhjust, miks ka külaelanikud ei võiks sadamaga kokkuleppele jõuda, et seal sporti teha,” jätkas ta.