Sel udusel hallil sügisel on Eestis vabasurma läinud juba mitu noort. Aastas kaotame enesetapu läbi rohkem kui 200 inimest. Suitsiide on meil rohkem kui liiklussurmi, oleme vabasurma minejate poolest statistiliselt maailma tipus. Miks? Iga lugu on olnud erinev. Iga valu on olnud isemoodi. Kuid viimane otsus on olnud üks.