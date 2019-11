Kadrina avas korvpalli esiliigas võiduarve, Tamsalu täiendas enda oma

"Nagu juba varem mainisin, siis esiliiga on läinud professionaalsemaks ja pean ütlema, et mõlema poole pealt käis päris füüsiline ning agressiivne andmine," kõneles Aivar Kuusmaa. "Hea meel, et poisid võitsid ja said natuke head emotsiooni. Saal oli rahvast täis – tore on, et saame kellelegi mängida. Üle pika aja mul mängu viimastel minutitel natukene isegi käed värisesid."