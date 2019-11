Suur galerii: Kadrina keskkool rallis CADrinal esimeseks

AutoCADi mitteametlikel meistrivõistlustel "Teel tulevikku" rallisid võiduka lõpuni neli meeskonda: finaalis olid noored Tartu Ülikoolist, TalTechist, vilistlased Nõo reaalgümnaasiumist ja Kadrina keskkoolist. Ülesanne nõudis nutikatelt 3D mudelit väntvõllist, kepsist ja kolbist.

Võistlusülesande autoriks olnud Reib OÜ juhtivinsener, CADrina peakohtunik Valdar Tammin ütles, et võistlus oli üsna tasavägine. "Konkurents oli tihe. Hindasin täpsust, konkreetsust ja aega," sõnas Tammin.

Esikohale tulnud Kadrina keskkooli vilistlastele pidid alla vanduma TalTechi nobenäppudest noormehed ja kolmandale kohale jäänud Nõo reaalgümnaasiumi vilistlased.

Kuldsed Kadrina keskkooli vilistlased ütlesid kui ühest suust, et nad on jäänud varem teiseks ja kolmandaks. Nüüd saavutati esikoht ja tunne on super. "Emotsioonid on imelikud, võidutunnet pole lihtsalt varem olnud," sõnas IT-d tudeng Alexander Frolov.

Võistkonna vangivalvurist liige Martin Paat arvas, et sedakorda tõi edu see, et nad ise ei pannud endale pinget peale. "Tulime kohale ja mõtlesime, et proovime, ja andsimegi endast parima," rääkis Paat edust. Võidetud tuhandeeurose tšeki kavatsesid noormehed nagu ette nähtud realiseerida juba homme, ostes vajalikke arvutijuppe. Täna aga oli neil plaan võitu tähistada korraliku õhtusöögiga. "Võitjate toit on šašlõkk," märkis tulevane arvutitehnik Kristjan Laugesaar.

Seda, et tunne on hea, tunnistas ka Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani. "Alguses oli väike värin oli sees. Aga olen rahul," lausus Pani. Kümnendat korda toimunud CADrina õnnestus ja direktori sõnul oli oluline, et kaasa lõi kogu kool - õpetajad ja õpilased. "Sellise meeskonnaga sõidaks rallit. Absoluutselt," sõnas Pani. Imponeeriv oli ka see, et kaasatud lasteaialapsed olid rahul ja elevil. "Kasvatame järelkasvu, tulevik on infotehnoloogia päralt. Me ei tohi rongist maha jääda," nentis Pani.

Ralli suure fännina käis Kadrina keskkooli direktor välja lubaduse, et tänane päevakangelane maailmameister Ott Tänak külastab kooli detsembris. "Tahaksin, et Ott seletaks õpilastele, kuidas nii kaugele jõuda, " ütles Arvo Pani.

CADrinal esinenud tuntud räppar Reket tunnistas, et on üsna ükskõikne ralli suhtes, kuid Ott Tänaku tiitel on uskumatu. "Ma ei võta värsketelt saavutustelt leeki ära," lausus Reket. IT-oskustest rääkides tunnistas laulja, et suudab endale ise luua veebilehekülje.

Õhtut juhtis telemees Urmas Vaino, esinesid Reket ja ansambel Shanon.

Kadrina keskkooli võistkonnad on CADrina võitnud kolmel korral - 2010, 2012 ja 2019. aastal.