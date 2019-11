Ametkonnad astuvad samme raskete tagajärgedega lähisuhtevägivalla peatamiseks

"Koostöös partnerasutustega on meie kindel eesmärk ja oleme astumas vajalikke samme, et tulevikus oleks järjest vähem raskete tagajärgedega lähisuhtevägivalla juhtumeid. Selleks on väga tähtis peatada vägivald ja seeläbi ennetada tõsiseid tagajärgi," sõnas Kati Arumäe, politsei- ja piirivalveameti (PPA) ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik.

PPA-l valmis äsja viimase nelja aasta raskete lähisuhtevägivalla juhtumite analüüs, millest ilmnesid traagiliste tagajärgedeni viivad riskitegurid. "Analüüs on üheks aluseks politseipraktika muudatusteks, alustamaks üleeestilist riskihindamist, et vähendada korduvat ja raskete tagajärgedega vägivalda," lausus Arumäe.

Siseministeerium on kannatanute paremaks kaitseks asunud välja töötama häirenupusüsteemi. Nuppu kasutades saab häirekeskus kiire reageerimisvajadusega teate, mis suure tõenäosusega aitab ära hoida kõige raskemate tagajärgedega juhtumid. Selle teenuse sihtrühm on inimesed, kes on politsei poole pöördunud ning politsei on hinnanud ohu kannatanu elule ja tervisele kõrgeks.

Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks ohvrile täiendavat kaitset võimaldava viibimiskeelu ja liikumisvabaduse muudatuse, mille alusel saab politsei lisavõimalusi keelata vägivallatsejal ohvri lähedal viibimine või kohustada teda viibima mõnes konkreetses kohas.

Lisaks plaanib justiitsministeerium lähiajal saata valitsusse kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni. "Ühe muudatusena saab sel juhul prokurör ajutise lähenemiskeelu määrata lihtsamalt ja kiiremini. See on hädavajalik, et luua distants ohvri ja vägivallatseja vahel ning anda seeläbi ohvrile hingamisruumi ja aega, et kavandada järgmisi samme ning võtta vastu abi, mida pakuvad politsei, prokurör ja ohvriabi," selgitas riigiprokurör Karin Talviste.

Sotsiaalministeerium analüüsib praktikas tekkinud kitsaskohti vägivalla keskele sattunud kannatanute, sealhulgas naiste ja laste abistamisel ning valmistab ette ohvriabi seaduse muutmise eelnõu, et tagada parem tugi vägivalla tõttu kannatanud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks töötatakse välja lähisuhtevägivalla märkamist toetavad materjalid tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele. Sotsiaalkindlustusamet koostöös siseministeeriumiga on Euroopa Sotsiaalfondi rahade eest loonud üle Eesti 18 juhtumikorralduse mudeli MARAC töögruppi, mis tegelevad selliste juhtumitega, kus kannatanu elu ja tervis on lähisuhtevägivalla tõttu otseselt ohus.

Kannatanu kaitse ja turvalisuse tagamiseks on kokku lepitud tegevused valitsuse kinnitatud lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskavas aastateks 2019–2023.