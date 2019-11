Curly Strings näitab sümfoonilist külge

Plaadil on muusika, mis sai elavas esituses salvestatud tänavu maikuus kolmel kontserdil Tallinnas, Tartus ja Pärnus koos Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga.

Plaadil on kokku 14 lugu, mis kõik pärinevad bändi eelnevatelt albumitelt, millele orkestriseaded on lisanud uusi kihte ja värve. Arranžeeringud on teinud hinnatud Eesti heliloojad ja muusikud Tauno Aints, Tõnis Kõrvits, Tõnu Kõrvits, Rasmus Puur ning Arno Tamm.