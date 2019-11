Raadio 2 otsib taas aastahitti

Muusikaküsitlus R2 Aastahitt on tänasega avatud ja kuni 27. detsembrini saavad kõik leheküljel aastahitt.ee hääletada oma selle aasta lemmiklugude poolt.

"Raadio 2 Aastahitt on kui mitte suurim avaliku arvamuse küsitlus pärast Riigikogu valimisi, siis kõige lõbusam kindlasti. Ja kui vahepeal kippus olema nii, et aasta lõpuks olid kevadised lemmikud juba meelest läinud, siis tänu voogedastuse pleilistidele saab need kiiresti meelde tuletada," soovitas Raadio 2 muusikajuht Erik Morna.